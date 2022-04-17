Хет-трик Роналду, «Ливерпуль» обыграл «Ман Сити», рекорд Капризова, ничья «Спартака», российский фигурист ударился головой об лед и другие новости

1. В 25-м туре чемпионата России «Спартак» и «Рубин» сыграли вничью (1:1). После игры клубы устроили грубый трэш-ток: казанцы показали Соболева под звуки дельфина, а москвичи кинули отсылку к фразе «Мы говно» Слуцкого.

«Зенит» спокойно победил «Урал» на своем поле (3:1), а ЦСКА эпично упустил победу над «Уфой» (1:1) – забили на 88-й минуте и пропустили на 95-й.

2. НХЛ. Капризов забил 43-й гол в сезоне и побил рекорд «Миннесоты» в проигранном «Сент-Луису» матче (5:6 ОТ), Тарасенко забросил 250-ю шайбу в лиге.

90-е очко Панарина в сезоне и 5-й в сезоне шатаут Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт» (4:0). «Вашингтон» переиграл «Монреаль» (8:4), Овечкин забил 777-й гол, Орлов впервые в лиге набрал 4 очка. Все результаты дня – здесь.

3. В 1/2 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» (2:3), по ходу матча счет вообще был 0:3. «Красные» впервые за 10 лет сыграют в решающем матче за этот трофей – с «Челси» или «Кристал Пэлас».

4. Российский фигурист Евгений Семененко ударился головой об лед, упав с четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге. Несколько раз он пытался подняться самостоятельно, но не смог, и со льда в больницу его увезли врачи. У 18-летнего спортсмена не исключают черепно-мозговую травму и сотрясение.

5. В 33-м туре чемпионата Англии Криштиану Роналду ответил хейтерам: сделал хет-трик, принеся победу «МЮ» над «Норвичем» (3:2), и забил прямым ударом со штрафного впервые за 651 день! «Арсенал» проиграл «Саутгемптону» (0:1), а «Тоттенхэм» уступил «Брайтону» (0:1).

6. НБА. Плей-офф. 30 очков Пула помогли «Голден Стэйт» обыграть «Денвер», «Мемфис» уступил «Миннесоте» и другие результаты.

7. В 33-м туре чемпионата Италии «Ювентус» отскочил в игре с «Болоньей» (1:1): Мората на 95-й минуте, когда у соперника уже осталось 9 футболистов на поле, ударом через себя отдал голевой пас, и Влахович замкнул головой. «Лацио» сыграл вничью с «Торино» (1:1), а «Фиорентина» Кокорина победила «Венецию» (1:0).

8. В 30-м туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд уничтожила «Вольфсбург» (6:1), а «Боруссия» Менхенгладбах была слабее «Кельна» (1:3).

9. Стефанос Циципас победил Александра Зверева в полуфинале турнира в Монте-Карло, Алехандро Давидович-Фокина прошел Григора Димитрова.

10. Компания из Бахрейна близка к покупке «Милана» за 1 млрд евро. Потенциальные хозяева «россонери» владеют активами более чем на 42 млрд долларов.

11. Новости хоккея. Илью Ковальчука могут выдвинуть на пост президента ФХР. Федерация не планирует продлевать контракт с главным тренером сборной России Алексеем Жамновым. Романа Ротенберга на его место не рассматривают – он продолжит тренировать СКА в новом сезоне. Кажется, Сергей Зубов возглавит сборную России в майских матчах с Беларусью и молодежкой.

12. «Ференцварош» Станислава Черчесова не проигрывает 9 матчей подряд в чемпионате Венгрии и лидирует с отрывом в 12 очков. У «Академии Пушкаша» матч в запасе.

13. Бой Немкова и Андерсона на Bellator 277 признан несостоявшимся из-за нарушения правил со стороны американца: работая в партере, он ударил Немкова головой по лицу, открыв над глазом россиянина большую сечку. Александр Волков проведет бой против Жаирзиньо Розенструйка в главном событии UFC Fight Night.

Цитаты дня:

Зинченко о ситуации на Украине: «Как же обидно, что российские игроки молчат. Если бы они одновременно написали что-то, их всех бы арестовали? Нет, конечно»

Депутат Журова: «Овечкин – наша главная звезда в мировом спорте. Между Большуновым, Валиевой и Медведевым разделила бы второе место»

Уткин о признании Дудя иноагентом: «Мало кого могу назвать патриотом России с большей уверенностью. Выражаю поддержку коллеге»

Антонио Кассано: «Анчелотти очень повезло с «Челси» и «ПСЖ» в ЛЧ. Не помню ни одного игрока, кто бы развился при нем»