ФХР не планирует продлевать контракт с Жамновым («Матч ТВ»)

ФХР не собирается продлевать контракт с главным тренером сборной России Алексеем Жамновым.
По информации «Матч ТВ», возвращение тренера в команду возможно лишь в случае, если в федерацию придет новая команда менеджеров.
Выборы нового президента ФХР должны состояться в конце мая.
Жамнов возглавил сборную России в сентябре 2021 года. Под его руководством команда завоевала серебряные медали на Олимпийских играх-2022.
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