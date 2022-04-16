ФХР не планирует продлевать контракт с Жамновым («Матч ТВ»)

ФХР не собирается продлевать контракт с главным тренером сборной России Алексеем Жамновым.

По информации «Матч ТВ», возвращение тренера в команду возможно лишь в случае, если в федерацию придет новая команда менеджеров.

Выборы нового президента ФХР должны состояться в конце мая.

Жамнов возглавил сборную России в сентябре 2021 года. Под его руководством команда завоевала серебряные медали на Олимпийских играх-2022.

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