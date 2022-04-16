Продюсер Яна Рудковская рассказала о состоянии Евгения Семененко, который упал и ударился головой об лед во время шоу в Санкт-Петербурге.

«Женя на пути в 17-ю больницу. Он в сознании. Будем вам сообщать о его состоянии», – сказала Рудковская.

«Состояние нормальное. Руки, ноги целы. Врачи передают, что он в сознании, уже общается. Его родители направляются в больницу.

Врачи не исключают черепно-мозговую травму и сотрясение. Точно будет известно в конце шоу.

Мы постоянно на связи с врачами. Спасибо, что волнуетесь», – цитирует Рудковскую журналист Sport24 Константин Лесик в телеграм-канале.

Фигурист Евгений Семененко упал и ударился головой на шоу Плющенко в Санкт-Петербурге. Со льда его увезли врачи