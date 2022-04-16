Бой Немкова и Андерсона на Bellator 277 признан несостоявшимся

Теги полутяжелый вес (MMA) Bellator Кори Андерсон Вадим Немков Гран-при полутяжеловесов Bellator Бокс/MMA/UFC

В Сан-Хосе (Калифорния) состоялся турнир Bellator 277, в со-главном событии которого прошел финал гран-при полутяжеловесов.

В решающем поединке за пояс Bellator встретились действующий чемпион Вадим Немков и Кори Андерсон.

Поединок был остановлен в третьем раунде и признан несостоявшимся из-за нарушения правил со стороны американца: работая в партере, он ударил Немкова головой по лицу, открыв над глазом россиянина большую сечку.

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