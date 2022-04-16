ФХР не рассматривает Ротенберга на пост главного тренера сборной России («Матч ТВ»)

ФХР не рассматривает кандидатуру Романа Ротенберга на пост главного тренера сборной России.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Срок соглашения нынешнего главного тренера сборной Алексея Жамнова истекает в конце мая.
1 и 2 мая команда проведет два товарищеских матча в Туле со сборной Беларуси.
По информации телеканала, в этих играх российская сборная сыграет не в сильнейшем составе. Никого из лидеров топ-клубов КХЛ вызывать не будут.
«Это будет промежуточный вариант между молодежной и второй сборной России», – сообщил каналу источник из ФХР.
В список претендентов на пост главного тренера входят Сергей Зубов и Олег Браташ, их кандидатуры обсуждаются.
Зубов возглавит сборную России в майских матчах с Беларусью и молодежкой (ТАСС)