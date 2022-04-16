Зубов возглавит сборную России в майских матчах с Беларусью и молодежкой (ТАСС)

возглавит сборную России в майских матчах с Беларусью и молодежкой.

1 и 2 мая сборная Россия проведет два товарищеских матча с командой Беларуси в Туле.

Затем в Санкт-Петербурге пройдет турнир, в котором примут участие основная и молодежная сборные России, а также команда Беларуси.

«Сборную России по хоккею на матчи в Туле и Санкт-Петербурге с большой долей вероятности возглавит Зубов, нынешний главный тренер молодежной сборной», – приводит сообщение источника.

Главным тренером сборной России является Алексей Жамнов. Под его началом команда завоевала серебряные медали на Олимпиаде-2022 в Пекине, уступив Финляндии. Ранее сообщалось, что он может пропустить майские матчи.

Зубов был назначен главным тренером молодежной сборной перед МЧМ-2022 в Канаде, но турнир был прерван из-за коронавируса.

Ранее ИИХФ отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации.