Чемпионат Англии. «МЮ» примет «Норвич», «Арсенал» в гостях у «Саутгемптона»

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«Манчестер Юнайтед» играет дома с «Норвичем», «Арсенал» встречается на выезде с «Саутгемптоном» в 33-м туре АПЛ.

В воскресенье «Вест Хэм» принимает «Бернли», «Лестер» будет противостоять в гостях «Ньюкаслу».

Матчи «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити», «Астон Вилла» – «Ливерпуль», «Лидс» – «Челси» и «Эвертон» – «Кристал Пэлас» перенесены на май из-за участия «Ман Сити», «Ливерпуля», «Челси» и «Кристал Пэлас» в полуфиналах Кубка Англии.

Чемпионат Англии

33-й тур

Тоттенхэм – Брайтон
Дата проведения
16 апреля, 14.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Уотфорд – Брентфорд
Дата проведения
16 апреля, 17.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Арсенал
Дата проведения
16 апреля, 17.00, «Сент-Мэрис»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Норвич
Дата проведения
16 апреля, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Вест Хэм – Бернли
Дата проведения
17 апреля, 16.15, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Лестер
Дата проведения
17 апреля, 16.15, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

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