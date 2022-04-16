Чемпионат Англии. «МЮ» примет «Норвич», «Арсенал» в гостях у «Саутгемптона»

играет дома с «Норвичем», встречается на выезде с «Саутгемптоном» в 33-м туре .

В воскресенье принимает «Бернли», будет противостоять в гостях «Ньюкаслу».

Матчи «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити», «Астон Вилла» – «Ливерпуль», «Лидс» – «Челси» и «Эвертон» – «Кристал Пэлас» перенесены на май из-за участия «Ман Сити», «Ливерпуля», «Челси» и «Кристал Пэлас» в полуфиналах Кубка Англии.

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33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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