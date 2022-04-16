Чемпионат Англии. «МЮ» примет «Норвич», «Арсенал» в гостях у «Саутгемптона»

«Манчестер Юнайтед» играет дома с «Норвичем», «Арсенал» встречается на выезде с «Саутгемптоном» в 33-м туре АПЛ.
В воскресенье «Вест Хэм» принимает «Бернли», «Лестер» будет противостоять в гостях «Ньюкаслу».
Матчи «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити», «Астон Вилла» – «Ливерпуль», «Лидс» – «Челси» и «Эвертон» – «Кристал Пэлас» перенесены на май из-за участия «Ман Сити», «Ливерпуля», «Челси» и «Кристал Пэлас» в полуфиналах Кубка Англии.
33-й тур
- Дата проведения
- 16 апреля, 14.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 16 апреля, 17.00, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 16 апреля, 17.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 16 апреля, 17.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 17 апреля, 16.15, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 17 апреля, 16.15, «Сент-Джеймс Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.