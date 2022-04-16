Зинченко о ситуации на Украине: «Как же обидно, что российские игроки молчат. Если бы они одновременно написали что-то, их всех бы арестовали? Нет, конечно»

осудил российских футболистов за молчание о ситуации на Украине.

«У меня в России есть несколько друзей, но сейчас их количество уменьшилось почти до нуля. Я очень разочарован.

Знакомые ребята звонили мне, как только все произошло, писали: «Саша, мне очень жаль, но мы ничего не можем сделать». Можешь, конечно. Если вы молчите, значит, поддерживаете происходящее.

Может быть, они напуганы, потому что в соцсетях мы видим, как россияне попадают в полицию, если они протестуют.

Но посмотрите, в частности, на футболистов, на тех, у кого есть огромная аудитория. Если бы они одновременно написали бы что-то в инстаграме, думаете, их всех бы арестовали? Нет, конечно.

Как же обидно, что они ничего не говорят», – сказал защитник в интервью The Guardian.