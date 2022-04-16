Роналду сделал 60-й хет-трик в карьере – это рекорд. У Месси – 55

сделал хет-трик в матче против «Норвича».

Нападающий оформил 60-й хет-трик в карьере (10 из них – в матчах за сборную Португалии).

Это лучший результат среди действующих футболистов. Следом за Роналду идет форвард , у которого 55 хет-триков за карьеру.

Роналду в 3-й раз смог трижды забить в : в этом сезоне он сделал хет-трик в игре с «Тоттенхэмом», а впервые ему это удалось в январе 2008-го в матче с «Ньюкаслом».

Статистику 37-летнего футболиста можно изучить по ссылке.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча между «МЮ» и «Норвичем» (3:2).