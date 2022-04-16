Компания из Бахрейна близка к покупке «Милана» за 1 млрд евро

Теги Милан серия А Италия бизнес Футбол

У «Милана», скорее всего, появится новый владелец.

Инвестиционная компания из Бахрейна Investcorp ведет переговоры о покупке итальянского клуба у Elliott Management, нынешнего хозяина «россонери», сообщает Reuters.

По данным источника, сделка близка к завершению на сумму около 1 млрд евро, включая долги «Милана».

Investcorp занимается частными инвестициями, недвижимостью, управлением кредитами и стратегическим капиталом.

Компания владеет активами на сумму более 42 млрд долларов и может стать первым в истории хозяином клуба Серии А с Ближнего Востока.

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