Депутат Журова: «Овечкин – наша главная звезда в мировом спорте. Между Большуновым, Валиевой и Медведевым разделила бы второе место»

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Светлана Журова считает Александра Овечкина главной российской звездой в мировом спорте.

«Наша главная звезда в мировом спорте – Александр Овечкин, конечно. Его в мире знают больше всего, на мой взгляд. А второе место я бы разделила между несколькими спортсменами – Большунов, Валиева, Медведев.

Про Даню точно не стоит забывать, потому что он последние несколько лет абсолютно достойно завоевывает мировую известность. А Саша Большунов популярен даже среди иностранных спортсменов. Многие о нем говорят как о великом лыжнике.

Что касается Камилы Валиевой, то, думаю, если бы не было той неприятной истории на Олимпиаде, она была бы сейчас номер один. Если спросить у иностранцев, кого вы знаете из русских, многие ее вспомнят, уверена. Но из всех перечисленных Овечкин – самый популярный. Также Хабиб Нурмагомедов в определенных кругах в мире очень известен. Думаю, два года назад именно он был главной российской звездой за рубежом.

В целом, у нас очень много спортсменов с мировой известностью, это очень радует. Такое количество мировых звезд из России говорит о высоком уровне нашего спорта», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.  

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