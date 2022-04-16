Александр Волков проведет бой против Жаирзиньо Розенструйка в главном событии UFC Fight Night (ESPN)

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Александр Волков Кертис Блейдс Жаирзиньо Розенструйк Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес UFC Александр Волков вернется в октагон после поражения от Тома Аспиналла 19 марта.

Как сообщает ESPN, соперником россиянина станет опытный суринаец Жаирзиньо Розенструйк.

По информации издания, тяжеловесы возглавят турнир UFC Fight Night, который должен пройти 4 июня в Лас-Вегасе (Невада).

Волков занимает 7-е место в рейтинге дивизиона, Розенструйк расположился строчкой ниже. Жаиржиньо также проиграл свой последний бой, уступив осенью 2021 года Кертису Блейдсу.

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