НБА. Плей-офф. «Даллас» – «Юта», «Мемфис» сыграет с «Миннесотой»

В субботу, 16 апреля, четырьмя матчами стартует розыгрыш плей-офф НБА сезона-2021/22.

В 20:00 по мск начнется встреча между и «Ютой», в 22:30 начнут играть «Мемфис» и .

примет «Торонто», встретится с «Денвером».

НБА

Первый раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Йокич – MVP, Барнс – лучший новичок, Дженкинс – тренер года. Раздаем награды за регулярку НБА

Йокич – вновь на вершине, Эмбииду – сочувствие. Итоги гонки за MVP НБА