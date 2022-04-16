НБА. Плей-офф. «Даллас» – «Юта», «Мемфис» сыграет с «Миннесотой»

Теги результаты Даллас Денвер Голден Стэйт Мемфис Миннесота Филадельфия Торонто НБА Юта НБА плей-офф Баскетбол

В субботу, 16 апреля, четырьмя матчами стартует розыгрыш плей-офф НБА сезона-2021/22.

В 20:00 по мск начнется встреча между «Далласом» и «Ютой», в 22:30 начнут играть «Мемфис» и «Миннесота».

«Филадельфия» примет «Торонто», «Голден Стэйт» встретится с «Денвером».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Даллас – Юта
Дата проведения
16 апреля, 20.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Мемфис – Миннесота
Дата проведения
16 апреля, 22.30, «FedExForum»
Онлайн матча

Филадельфия – Торонто
Дата проведения
17 апреля, 01.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Денвер
Дата проведения
17 апреля, 03.30, «Chase Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Йокич – MVP, Барнс – лучший новичок, Дженкинс – тренер года. Раздаем награды за регулярку НБА

Йокич – вновь на вершине, Эмбииду – сочувствие. Итоги гонки за MVP НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные