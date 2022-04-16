НБА. Плей-офф. «Даллас» – «Юта», «Мемфис» сыграет с «Миннесотой»

В субботу, 16 апреля, четырьмя матчами стартует розыгрыш плей-офф НБА сезона-2021/22.
В 20:00 по мск начнется встреча между «Далласом» и «Ютой», в 22:30 начнут играть «Мемфис» и «Миннесота».
«Филадельфия» примет «Торонто», «Голден Стэйт» встретится с «Денвером».
НБА
Первый раунд
- Дата проведения
- 16 апреля, 20.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 16 апреля, 22.30, «FedExForum»
- Дата проведения
- 17 апреля, 01.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 17 апреля, 03.30, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Йокич – MVP, Барнс – лучший новичок, Дженкинс – тренер года. Раздаем награды за регулярку НБА
Йокич – вновь на вершине, Эмбииду – сочувствие. Итоги гонки за MVP НБА