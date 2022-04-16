«Ференцварош» Черчесова не проигрывает 9 матчей в Венгрии и лидирует с отрывом в 12 очков. У «Академии Пушкаша» матч в запасе

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«Ференцварош» не проигрывает 9 матчей подряд.

Команда Станислава Черчесова обыграла «Гонвед» в 28-м туре чемпионата Венгрии (2:1).

В последний раз «Ференцварош» проиграл 6 февраля – «Пакшу» (0:3). С тех пор «зеленые орлы» одержали 6 побед и 3 раза сыграли вничью. Команда лидирует в турнирной таблице, набрав 59 очков. 

Отрыв от ближайших конкурентов – «Академии Пушкаша» – составляет 12 баллов. «Академия» провела на один матч меньше. 

23 апреля «Ференцварош» примет «Уйпешт».

Черчесов – тренер марта в Венгрии. Не проигрывает два месяца и несется к золотому дублю

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