Антонио Кассано: «Анчелотти очень повезло с «Челси» и «ПСЖ» в ЛЧ. Не помню ни одного игрока, кто бы развился при нем»

раскритиковал .

«Реал» плохо играл против «Челси» и «ПСЖ», Анчелотти очень, очень повезло. Но рано или поздно удача закончится.

«Реал» плохо играет в . «Барселона» плохо начала чемпионат, но теперь все по-другому.

Анчелотти делает так, чтобы игроки чувствовали себя хорошо, но я не помню ни одного, кто бы развился при нем», – заявил бывший нападающий и сборной Италии в эфире Bobo TV на твиче.

Бензема идет за «Золотым мячом» с помощью Анчелотти. Карло всегда понимал его лучше остальных и сделал тотальным футболистом