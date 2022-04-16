Антонио Кассано: «Анчелотти очень повезло с «Челси» и «ПСЖ» в ЛЧ. Не помню ни одного игрока, кто бы развился при нем»

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Антонио Кассано раскритиковал Карло Анчелотти.

«Реал» плохо играл против «Челси» и «ПСЖ», Анчелотти очень, очень повезло. Но рано или поздно удача закончится.

«Реал» плохо играет в Ла Лиге. «Барселона» плохо начала чемпионат, но теперь все по-другому.

Анчелотти делает так, чтобы игроки чувствовали себя хорошо, но я не помню ни одного, кто бы развился при нем», – заявил бывший нападающий «Реала» и сборной Италии в эфире Bobo TV на твиче.

Бензема идет за «Золотым мячом» с помощью Анчелотти. Карло всегда понимал его лучше остальных и сделал тотальным футболистом

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