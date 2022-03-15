Слуцкий разнес судью, отрыв «Реала» в 10 очков, осечка «Ман Сити», Медведев потеряет первую строчку, «Динамо» прошло «Северсталь» и другие новости утра

1. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий взорвался после домашнего поражения от «Ростова» Валерия Карпина (1:2) в 21-м туре чемпионата России. Казанцы с 19-й минуты играли в меньшинстве после удаления Лисаковича за грубость.

Слуцкий разнес судью Виталия Мешкова на пресс-конференции: «Такие люди губят наш футбол. Он плюнул нам в лицо, издевается», «Это убийство, а не низкая квалификация», «Если меня дисквалифицируют, уеду в Волгоград заниматься академией. Почему я должен молчать?». Но самую пламенную речь тренер выдал в телевизионном эфире: «Он или профнепригоден, и его надо нахрен дисквалифицировать #####, или тогда ##### ##### предвзят. Пародия на судью».

2. Московское «Динамо» выиграло у «Северстали» (2:1) в седьмом матче серии Кубка Гагарина (4-3). Надпись «Vместе Za мир» показали на медиакубе во время игры. Определились все пары второго раунда плей-офф.

3. «Реал» разгромил «Мальорку» (3:0) в гостевом матче 28-го тура чемпионата Испании. Бензема и Винисиус сносят всех. Команда Карло Анчелотти теперь лидирует с отрывом в 10 очков от второго места. Интрига все?

4. А вот в Англии чемпионская гонка только разгорается. «Манчестер Сити» споткнулся в выездном матче 29-го тура с «Кристал Пэлас» (1:1). Команда Пепа Гвардиолы опережает «Ливерпуль» только на 4 очка, при этом у парней Юргена Клоппа есть матч в запасе.

5. Даниил Медведев потеряет первую строчку рейтинга ATP после «Мастерса» в Индиан-Уэллс, где он проиграл Гаэлю Монфису в третьем круге. Россиянина обойдет Новак Джокович.

6. Топ-клубы РПЛ жалуются в ЭСК РФС на судейство. «Зенит» обратился из-за неназначенного пенальти в матче с «Крыльями». А «Спартак» просит проверить целый ряд моментов и оценить работу судьи Кукуляка на матче с «Краснодаром».

7. Белорусский биатлонист Смольский выиграл пасьют на открытом чемпионате России, Халили – 4-й, Серохвостов – 8-й, Латыпов – 10-й, Логинов – 21-й. Белоруска Алимбекова выиграла гонку преследования у женщин, Казакевич – 2-я, Резцова – 3-я, Миронова – 7-я.

8. Представитель комитета спортсменов НОК Норвегии Ойвинд Ваттердал покинул пост из-за отстранения россиян от международных соревнований.

9. НБА. 22+13 от Йокича помогли «Денверу» победить «Филадельфию» и другие результаты.

10. Российские фигуристы и тренеры не будут номинированы на премию ISU Skating Awards из-за ситуации на Украине.

11. Трансферы. «Локомотив» объявил о переходе Пабло во «Фламенго», за защитника заплатят 2,5 млн евро. «Краснодар» отдал Алонсо в аренду «Атлетико Минейро» до конца 2022 года, парагваец даже не играл за «быков» после перехода в январе.

«Барселона» рассматривает Салаха как альтернативу Холанду, каталонцы контактируют с игроком «Ливерпуля». Неймар и Рамос хотят уйти из «ПСЖ», а Месси намерен остаться. Лео не вернется в «Барсу» летом, его отец с клубом не связывался, отношения игрока с президентом Лапортой прохладные – они не общались с августа.

12. Теннис. Индиан-Уэллс. В 3-м круге Надаль обыграл Эванса, Циципас уступил Бруксби. У женщин Кудерметова и Самсонова вышли в 1/8 финала, Азаренко уступила Рыбакиной.

13. В Москве отменили масочный режим. С 15 марта болельщики смогут посещать матчи без ограничений.

14. 25+10+8 от Шведа помогли ЦСКА победить «Зенит» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, УНИКС на выезде обыграл «Нижний Новгород».

15. Бронзовый призер Сочи-2014 по лыжным гонкам Илья Черноусов удалил из инстаграма фото с президентом России Владимиром Путиным с подписью «Zа спорт. Za мир».

16. НХЛ. В единственном матче дня «Аризона» обыграла «Оттаву» (5:3).

Цитаты дня:

Генич о «Спартаке»: «Порция говна за «боление за «Краснодар» – стыдоба. Всегда будете девятыми, пока так воспринимаете, а Зарема считает, что судейство на доисторическом уровне»

Александра Трусова: «Решение о пяти четверных на Олимпиаде принимала я. Перед произвольной мне предлагали оставить четыре, но никто особо со мной не спорил»

Зарема Салихова: «Все на «Спартаке» делают цифры и деньги. Обзор игры с «Краснодаром» посмотрели больше, чем матч «Зенита». 9-я команда интереснее чемпиона?»

Даниил Серохвостов: «Для меня было непонятно, когда СБР отказался ехать на Кубок мира. Какая разница? Вам унижаться? Вы все равно сидите в кабинетах»

Александр Большунов: «Норвежцы, можно сказать, выгнали нас c этапов Кубка мира. Это вдвойне обидно – лыжная держава так к нам отнеслась»

Вячеслав Фетисов: «Томас Бах – очень слабый руководитель. Мировой спорт может закончиться такими темпами»

Ярослав Ракицкий: «Желаю добра и мира моей свободолюбивой Украине. Больно за родину»