Карл-Энтони Таунс обновил рекорд «Миннесоты», набрав 60 очков в матче со «Сперс»

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс установил новый рекорд клуба по набранным очкам в одном матче.
В победной встрече с «Сан-Антонио» (149:139) Таунс записал на свой счет 60 очков.
За 36 минут Карл-Энтони реализовал 19 из 31 с игры (7 из 11 из-за дуги) и 15 из 16 с линии. В его активе также 17 подборов и 3 передачи.
60 очков Таунса – лучший результат нынешнего сезона среди всех игроков.
В третьей четверти Таунс набрал 32 очка. За последние 25 лет это 4-й результат в НБА. Больше на этом отрезке было только у Клэя Томпсона (37 очков), Кевина Лава (34) и Кармело Энтони (33).
Набрать 60 очков и 17 подборов в одном матче ранее удавалось только легендарным Уилту Чемберлену, Элджину Бэйлору, Майклу Джордану, Шакилу О’Нилу, Карлу Мэлоуну и Джорджу Майкану.
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