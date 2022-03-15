Карл-Энтони Таунс обновил рекорд «Миннесоты», набрав 60 очков в матче со «Сперс»

Центровой «Миннесоты» установил новый рекорд клуба по набранным очкам в одном матче.

В победной встрече с (149:139) Таунс записал на свой счет 60 очков.

За 36 минут Карл-Энтони реализовал 19 из 31 с игры (7 из 11 из-за дуги) и 15 из 16 с линии. В его активе также 17 подборов и 3 передачи.

60 очков Таунса – лучший результат нынешнего сезона среди всех игроков.

В третьей четверти Таунс набрал 32 очка. За последние 25 лет это 4-й результат в . Больше на этом отрезке было только у Клэя Томпсона (37 очков), Кевина Лава (34) и Кармело Энтони (33).

Набрать 60 очков и 17 подборов в одном матче ранее удавалось только легендарным Уилту Чемберлену, Элджину Бэйлору, Майклу Джордану, Шакилу О’Нилу, Карлу Мэлоуну и Джорджу Майкану.

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