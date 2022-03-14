В Москве отменили масочный режим. С 15 марта болельщики смогут посещать матчи без ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима в городе с 15 марта.

Также отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т.п.

Распоряжение также относится к спортивным мероприятиям, отмечает «Комсомольская правда».

КХЛ подтвердила, что болельщики в Москве смогут посещать матчи без масок.

«Положение о COVID-19 было принято на Совете директоров КХЛ, и оно действует до окончания сезона 2021/2022 – в части, касающейся чистых зон на аренах.

Что касается доступа зрителей на трибуны, он регламентируется региональными органами власти.

Таким образом, в Москве болельщики могут посещать матчи без масок и других ограничений», – сообщили в пресс-службе лиги.