Месси не вернется в «Барселону» летом, его отец с клубом не связывался. Отношения Лео с Лапортой прохладные – они не общались с августа (Diario Sport)

Форвард «ПСЖ» пока не вернется в «Барселону».

По информации Diario Sport, сообщения о том, что отец нападающего связывался с «блауграной», не имеют отношения к действительности. Никаких контактов между семьей Месси и нынешним руководством каталонского клуба не было с 8 августа.

Несмотря на вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, Месси не собирается уходить и хочет доиграть во Франции до конца двухлетнего контракта.

Отношения между Лионелем и президентом «Барселоны» называются прохладными, они не поддерживаются с августа.

При этом Месси очень тепло относится к клубу и нередко посещает Каталонию, где планирует жить по завершении карьеры футболиста.

Шансы на то, что форвард вернется в «Барселону» непосредственно этим летом, оцениваются как нулевые, в целом в качестве игрока – как крайне невысокие.

Со статистикой выступлений 34-летнего Месси можно ознакомиться здесь.