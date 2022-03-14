Александр Большунов: «Норвежцы, можно сказать, выгнали нас c этапов Кубка мира. Это вдвойне обидно – лыжная держава так к нам отнеслась»

Трехкратный олимпийский чемпион рассказал, какие эмоции испытал после отстранения российских лыжников от международных соревнований.

«Мы расстроены, очень сильно расстроены. С этапов Кубка мира нас, можно сказать, выгнали. И это сделали норвежцы. Это вдвойне обидно – лыжная держава так к нам отнеслась.

Мы главные соперники, главные конкуренты на каждом старте. Для нас это не очень хорошая ситуация, что к нам так относятся. Сейчас уже лучше, потому что мы в России, здесь много болельщиков, которые поддерживают», – сказал Большунов.

Также Большунов оценил слова , который поддержал отстранение россиян.

«Я думал, что он более трезво будет оценивать всю эту ситуацию. Но, видимо, на него тоже надавили, чтобы он также резко высказывался.

Как будем выходить на один старт после такого? Будет здорово, если вообще будем выходить и я надеюсь, что в ближайшем будущем это все должно прекратиться, ситуация в мире наладится. И думаю, что на одной лыжне мы встретимся», – добавил спортсмен.