Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» – УНИКС, ЦСКА сыграет с «Зенитом»

В понедельник, 14 марта, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ пройдут два матча.

«Нижний Новгород» примет казанский УНИКС.

Московский ЦСКА дома сыграет с санкт-петербургским .

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 13-2, ЦСКА – 12-3, Зенит – 11-3, Автодор – 8-5, Парма-Париматч – 6-5, Локомотив-Кубань – 6-6, – 5-6, Астана – 3-9, Енисей – 3-11, Зелена-Гура – 2-11, Цмоки-Минск – 2-10, Калев – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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