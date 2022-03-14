Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» – УНИКС, ЦСКА сыграет с «Зенитом»

В понедельник, 14 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.
«Нижний Новгород» примет казанский УНИКС.
Московский ЦСКА дома сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 марта, 19.00, «КРК Нагорный»
- Дата проведения
- 14 марта, 20.00, «Мегаспорт»
Положение команд: УНИКС – 13-2, ЦСКА – 12-3, Зенит – 11-3, Автодор – 8-5, Парма-Париматч – 6-5, Локомотив-Кубань – 6-6, Нижний Новгород – 5-6, Астана – 3-9, Енисей – 3-11, Зелена-Гура – 2-11, Цмоки-Минск – 2-10, Калев – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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