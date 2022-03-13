Открытый чемпионат России. Казакевич стартует первой, Резцова – 2-й, Алимбекова – 4-й, Миронова – 7-й, Сливко – 10-й

Теги сборная России жен результаты чемпионат России сборная Беларуси жен Лариса Куклина Татьяна Акимова (Семенова) Ирина Лещенко (Кривко) Динара Алимбекова Кристина Резцова Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Дербушева (Воронина) Анастасия Егорова Ирина Казакевич Юлия Дроздова Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Васнецова Ксения Довгая Биатлон

14 марта на открытом чемпионате России по биатлону пройдет женская гонка преследования.

На соревнованиях выступают представители сборных России и Беларуси. Спортсмены из РФ будут бороться за награды чемпионата России. Все участники соревнований независимо от гражданства будут бороться за награды Кубка Союза биатлонистов России.

Чемпионат России / Кубок СБР

Уфа 

Гонка преследования

Женщины

Начало – 11.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Ирина Казакевич (Россия)

2. Кристина Резцова (Россия) – 5,0

3. Ирина Лещенко (Беларусь) – 11,0

4. Динара Алимбекова (Беларусь) – 21,0 

5. Тамара Дербушева (Россия) – 39,0

6. Юлия Дроздова (Россия) – 42,0

7. Светлана Миронова (Россия) – 44,0

8. Екатерина Носкова (Россия) – 1.00,0

9. Ксения Довгая (Россия) – 1.03,0

10. Виктория Сливко (Россия) – 1.06,0

11. Лариса Куклина (Россия) – 1.08,0

12. Анастасия Егорова (Россия) – 1.15,0...

20. Татьяна Акимова (Россия) – 2.02,0...

25. Валерия Васнецова (Россия) – 2.30,0

Расписание чемпионата России по биатлону в Уфе

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