Открытый чемпионат России. Казакевич стартует первой, Резцова – 2-й, Алимбекова – 4-й, Миронова – 7-й, Сливко – 10-й

14 марта на открытом чемпионате России по биатлону пройдет женская гонка преследования.
На соревнованиях выступают представители сборных России и Беларуси. Спортсмены из РФ будут бороться за награды чемпионата России. Все участники соревнований независимо от гражданства будут бороться за награды Кубка Союза биатлонистов России.
Чемпионат России / Кубок СБР
Уфа
Гонка преследования
Женщины
Начало – 11.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Ирина Казакевич (Россия)
2. Кристина Резцова (Россия) – 5,0
3. Ирина Лещенко (Беларусь) – 11,0
4. Динара Алимбекова (Беларусь) – 21,0
5. Тамара Дербушева (Россия) – 39,0
6. Юлия Дроздова (Россия) – 42,0
7. Светлана Миронова (Россия) – 44,0
8. Екатерина Носкова (Россия) – 1.00,0
9. Ксения Довгая (Россия) – 1.03,0
10. Виктория Сливко (Россия) – 1.06,0
11. Лариса Куклина (Россия) – 1.08,0
12. Анастасия Егорова (Россия) – 1.15,0...
20. Татьяна Акимова (Россия) – 2.02,0...
25. Валерия Васнецова (Россия) – 2.30,0