Открытый чемпионат России. Казакевич стартует первой, Резцова – 2-й, Алимбекова – 4-й, Миронова – 7-й, Сливко – 10-й

14 марта на открытом чемпионате России по биатлону пройдет женская гонка преследования.

На соревнованиях выступают представители сборных России и Беларуси. Спортсмены из РФ будут бороться за награды чемпионата России. Все участники соревнований независимо от гражданства будут бороться за награды Кубка Союза биатлонистов России.

Чемпионат России / Кубок СБР

Уфа

Гонка преследования

Женщины

Начало – 11.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Ирина Казакевич (Россия)

2. Кристина Резцова (Россия) – 5,0

3. Ирина Лещенко (Беларусь) – 11,0

4. Динара Алимбекова (Беларусь) – 21,0

5. Тамара Дербушева (Россия) – 39,0

6. Юлия Дроздова (Россия) – 42,0

7. Светлана Миронова (Россия) – 44,0

8. Екатерина Носкова (Россия) – 1.00,0

9. Ксения Довгая (Россия) – 1.03,0

10. Виктория Сливко (Россия) – 1.06,0

11. Лариса Куклина (Россия) – 1.08,0

12. Анастасия Егорова (Россия) – 1.15,0...

20. Татьяна Акимова (Россия) – 2.02,0...

25. Валерия Васнецова (Россия) – 2.30,0

Расписание чемпионата России по биатлону в Уфе