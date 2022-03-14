Слуцкий в эфире «Матча»: «Мешков или профнепригоден – и нахрен надо дисквалифицировать #####, или предвзят»

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий нецензурно описал работу судьи Виталия Мешкова.

Команда из Казани уступила «Ростову» (1:2) в 21-м туре РПЛ. С 19-й минуты она играла в меньшинстве из-за удаления форварда Виталия Лисаковича. Сам Слуцкий по ходу матча получил желтую карточку за споры с арбитром.

«Я понимаю, что у нас сейчас ##### (блин) ЭСК нет и руководителя судейского комитета, но это просто безобразие. Ну это просто... Что творит Мешков? Как можно назначать? Всем прекрасно известно: он в том году руки не подал. Сегодня он просто выходит и убивает команду.

Он или профнепригоден – и его надо нахрен вообще дисквалифицировать ##### (блин). Или тогда ##### ##### (черт возьми) предвзят, что то же самое.

Даже не будем брать эпизод с красной карточкой Лисаковича. Эпизод, когда Сильянов фолит на Кварацхелии и срывает атаку, – он не показывает отложенную вторую желтую карточку. В конце ### (блин) два угловых – он показывает удар от ворот. Кварацхелии – желтую карточку. Ни один фол не свистит, а в нашу сторону свистит все. 

Ну это просто безобразие. И так сложные времена, и так мы всеми силами пытаемся как-то сохранить команды, футбол, какой-то зрительский интерес в это время. И тут ### (блин) у нас судьи опять выходят на авансцену. То есть просто безобразие.

Мешков – это вообще просто пародия на судью. И человек, которого просто нельзя подпускать, тем более в столь сложные времена, когда все команды борются с огромным количеством проблем и пытаются хоть как-то сохранить интригу, и чемпионат, и уровень, и все остальное. И вот выходят такие короли: «О, классно, ЭСК уехала, этот уехал, а я буду сейчас творить то, что хочу».

Вот такие, как Мешков, и губят наш футбол ### (блин), а не футболисты зажравшиеся, или тренеры, или еще кто-то. По крайне мере, мы искренне и честно делаем свое дело, в отличие от вот этих вот людей, которые выходят и весь праздник, который для людей, просто убивает в угоду собственным интересам», – сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер».

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