«Это убийство, а не низкая квалификация». Слуцкий о работе Мешкова на игре «Рубин» – «Ростов»

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Леонид Слуцкий эмоционально выразил недовольство работой главного судьи Виталия Мешкова.

«Рубин» уступил «Ростову» (1:2) в 21-м туре РПЛ. С 19-й минуты команда из Казани играла в меньшинстве из-за удаления форварда Виталия Лисаковича. Сам Слуцкий по ходу матча получил желтую карточку за споры с арбитром.

«Мешков плюнул в лицо всем, кто пришел на стадион.

Я не ною. Я констатирую безобразное судейство. Это не низкая квалификация. Это убийство», – заявил главный тренер «Рубина».

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