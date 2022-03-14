«Это убийство, а не низкая квалификация». Слуцкий о работе Мешкова на игре «Рубин» – «Ростов»

эмоционально выразил недовольство работой главного судьи .

«Рубин» уступил (1:2) в 21-м туре . С 19-й минуты команда из Казани играла в меньшинстве из-за удаления форварда Виталия Лисаковича. Сам Слуцкий по ходу матча получил желтую карточку за споры с арбитром.

«Мешков плюнул в лицо всем, кто пришел на стадион.

Я не ною. Я констатирую безобразное судейство. Это не низкая квалификация. Это убийство», – заявил главный тренер .

Слуцкий уже 20 лет воспитывает судей. История холодных отношений – от правого хука до ругательств в рацию резервного