Ярослав Ракицкий: «Желаю добра и мира моей свободолюбивой Украине. Больно за родину»

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Ярослав Ракицкий высказался о ситуации на Украине.

«Миром правит гуманность, миром правит доброта и любовь к своей Родине, к своей Матери, к своим Детям, к своей Семье.

Невозможно молчать. Просто больно за Родину, за Украину!

Я желаю Добра и Мира моей свободолюбивой Украине!» – написал бывший игрок «Зенита» в инстаграме.

32-летний защитник покинул «Зенит» 2 марта. Он ушел из клуба, чтобы помочь родителям на Украине.

Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 года. Украинец провел 108 игр, забил семь мячей и сделал 15 голевых передач.

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