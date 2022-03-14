Неймар и Рамос хотят уйти из «ПСЖ», Месси намерен остаться

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Неймар и Серхио Рамос хотят покинуть «ПСЖ».

Футболисты недовольны отношением болельщиков парижского клуба. Неймар серьезно задумался об уходе из клуба после матча с «Бордо», во время которого фанаты собственного клуба освистывали и оскорбляли бразильца.

Кроме того, на его решение может повлиять тот факт, что клуб не станет его удерживать, если получит интересное предложение. Однако потенциальных покупателей отпугивает высокая зарплата игрока.

В свою очередь Рамос остался недоволен не только враждебным отношением болельщиков во время матча с «Бордо», но и словами спортивного директора клуба Леонардо, который намекнул, что подписание испанца было ошибкой.

Лионель Месси не собирается уходить из клуба. Он подписал контракт на два сезона и намерен провести их в «ПСЖ», учитывая тот факт, что другие клубы не сделали ему предложений, соответствующих спортивным и финансовым условиям «ПСЖ».

 

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