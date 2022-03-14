Слуцкий о судействе Мешкова: «Такие люди губят наш футбол. Он плюнул нам в лицо, издевается»

Главный тренер раскритиковал работу главного судьи .

Команда из Казани уступила (1:2) в 21-м туре . С 19-й минуты она играла в меньшинстве из-за удаления форварда Виталия Лисаковича. Сам Слуцкий по ходу матча получил желтую карточку за споры с арбитром.

«А что комментировать? Хочется комментировать футбол, а не бенефис арбитра, который устроил Мешков. У них уехали все руководители, все вернулось назад, все рухнуло, полная безнаказанность», – цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

«Такие люди, как Мешков, губят наш футбол. Мешков – герой матча. Люди видели его бенефис, и он творил то, что хотел», – добавляет слова тренера «РБ Спорт».

«Кто его назначал? Он не жмет руку, у него высокое эго, но его все равно назначили на нашу игру. Мы пытаемся сохранить футбол, команды, пытаемся доставить удовольствие зрителям.

Просто фантастика. У меня нет претензий к ребятам, вдесятером пытались бороться. Но у нас отняли два угловых удара и еще. Конечно, люди будут уезжать из чемпионата, когда такой беспредел. Он просто плюнул нам в лицо.

Я ему сказал в перерыве: «Ты меня не любишь, но суди нормально!» Это бесполезно.

Сейчас опять будут говорить, что Слуцкий ноет. Но я не ною. Говорил, что не надо назначать на наши матчи Мешкова и Иванова. Есть вопросы к квалификации игроков, тренеров. А когда судят в одну сторону, то это предвзятость. Судья просто издевается», – продолжил специалист.

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