Вячеслав Фетисов: «Томас Бах – очень слабый руководитель. Мировой спорт может закончиться такими темпами»

раскритиковал президента Международного олимпийского комитета.

Двукратный олимпийский чемпион высказался по поводу деятельности .

«Томас Бах – очень слабый руководитель мирового спорта. Он должен не подаваться эмоциям, а руководствоваться хартией, законами и устоями Международного олимпийского комитета.

В конфликтной ситуации нужно находить решение, а не говорить слова, которые ведут к деградации организации.

Такими темпами мировой спорт может закончиться. Мне странно вообще все это слышать.

Бах сам спортсмен в прошлом. Видимо, из-за пресса, который на него давит, он не может разобраться в ситуации», – заявил Фетисов.

Томас Бах об отстранении российских спортсменов: «Мы не попадемся в ловушку дешевых аргументов о том, что это – политизация спорта»