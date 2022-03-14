Слуцкий о критике Мешкова: «Если меня дисквалифицируют, уеду в Волгоград заниматься академией. Почему я должен молчать?»

предупредил, что не потерпит дисквалификации из-за критики судейства.

Главный тренер остался недоволен работой Виталия Мешкова, главного арбитра матча 21-го тура с (1:2): «Такие люди губят наш футбол. Он плюнул нам в лицо, издевается».

«Да пусть будет реакция. не должны этого допускать, что трибуны скандируют нецензурные слова в адрес судьи.

Все знают, что у нас непростые отношения с Мешковым. Зачем его назначать?

Если меня дисквалифицируют за мои слова, то уеду в Волгоград заниматься академией. Мой труд растаптывается одним человеком, почему я должен молчать?

Я в том возрасте, что не собираюсь молчать на эти темы.

Говорю пацанам: «Большое счастье, что мы занимаемся любимым делом». Жаль, что в столь сложный период происходит такое», – заявил Слуцкий.

Слуцкий уже 20 лет воспитывает судей. История холодных отношений – от правого бокового до ругательств в рацию резервного