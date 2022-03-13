Открытый чемпионат России. Гонка преследования. Смольский убежит в гонку первым, Лазовский – 2-м, Логинов – 3-м, Халили – 9-м, Латыпов – 24-м

14 марта на открытом чемпионате России по биатлону пройдет мужская гонка преследования.

На соревнованиях выступают представители сборных России и Беларуси. Спортсмены из РФ будут бороться за награды чемпионата России. Все участники соревнований независимо от гражданства будут бороться за награды Кубка Союза биатлонистов России.

Чемпионат России / Кубок СБР

Уфа

Гонка преследования

Мужчины

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Антон Смольский (Беларусь)

2. Дмитрий Лазовский (Беларуси) – 48,0

3. Александр Логинов (Россия) – 50,0

4. Кирилл Бажин (Россия) – 1.05,0

5. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1.06,0

6. Никита Лобастов (Беларусь) – 1.08,0

7. Михаил Первушин (Россия) – 1.09,0

8. Дмитрий Абашев (Россия) – 1.13,0

9. Карим Халили (Россия) – 1.18,0

10. Рустам Каюмов (Россия) – 1.24,0

11. Никита Поршнев (Россия) – 1.24,0...

13. Даниил Серохвостов (Россия) – 1.28,0...

19. Евгений Гараничев (Россия) – 1.45,0...

23. Антон Бабиков (Россия) – 2.10,0

24. Эдуард Латыпов (Россия) – 2.11,0

Расписание чемпионата России по биатлону в Уфе