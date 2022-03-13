Открытый чемпионат России. Гонка преследования. Смольский убежит в гонку первым, Лазовский – 2-м, Логинов – 3-м, Халили – 9-м, Латыпов – 24-м

Теги сборная России результаты чемпионат России сборная Беларуси Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Эдуард Латыпов Дмитрий Абашев Кирилл Стрельцов Никита Лобастов Никита Поршнев Карим Халили Антон Смольский Михаил Первушин Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Рустам Каюмов Кирилл Бажин Биатлон

14 марта на открытом чемпионате России по биатлону пройдет мужская гонка преследования.

На соревнованиях выступают представители сборных России и Беларуси. Спортсмены из РФ будут бороться за награды чемпионата России. Все участники соревнований независимо от гражданства будут бороться за награды Кубка Союза биатлонистов России.

Чемпионат России / Кубок СБР

Уфа 

Гонка преследования

Мужчины

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Антон Смольский (Беларусь)

2. Дмитрий Лазовский (Беларуси) – 48,0

3. Александр Логинов (Россия) – 50,0

4. Кирилл Бажин (Россия) – 1.05,0

5. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1.06,0

6. Никита Лобастов (Беларусь) – 1.08,0

7. Михаил Первушин (Россия) – 1.09,0

8. Дмитрий Абашев (Россия) – 1.13,0

9. Карим Халили (Россия) – 1.18,0

10. Рустам Каюмов (Россия) – 1.24,0

11. Никита Поршнев (Россия) – 1.24,0...

13. Даниил Серохвостов (Россия) – 1.28,0...

19. Евгений Гараничев (Россия) – 1.45,0...

23. Антон Бабиков (Россия) – 2.10,0

24. Эдуард Латыпов (Россия) – 2.11,0

Расписание чемпионата России по биатлону в Уфе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные