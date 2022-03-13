Открытый чемпионат России. Гонка преследования. Смольский убежит в гонку первым, Лазовский – 2-м, Логинов – 3-м, Халили – 9-м, Латыпов – 24-м

14 марта на открытом чемпионате России по биатлону пройдет мужская гонка преследования.
На соревнованиях выступают представители сборных России и Беларуси. Спортсмены из РФ будут бороться за награды чемпионата России. Все участники соревнований независимо от гражданства будут бороться за награды Кубка Союза биатлонистов России.
Чемпионат России / Кубок СБР
Уфа
Гонка преследования
Мужчины
Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Антон Смольский (Беларусь)
2. Дмитрий Лазовский (Беларуси) – 48,0
3. Александр Логинов (Россия) – 50,0
4. Кирилл Бажин (Россия) – 1.05,0
5. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1.06,0
6. Никита Лобастов (Беларусь) – 1.08,0
7. Михаил Первушин (Россия) – 1.09,0
8. Дмитрий Абашев (Россия) – 1.13,0
9. Карим Халили (Россия) – 1.18,0
10. Рустам Каюмов (Россия) – 1.24,0
11. Никита Поршнев (Россия) – 1.24,0...
13. Даниил Серохвостов (Россия) – 1.28,0...
19. Евгений Гараничев (Россия) – 1.45,0...
23. Антон Бабиков (Россия) – 2.10,0
24. Эдуард Латыпов (Россия) – 2.11,0