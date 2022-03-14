Даниил Серохвостов: «Для меня было непонятно, когда СБР отказался ехать на Кубок мира. Какая разница? Вам унижаться? Вы все равно сидите в кабинетах»

Российский биатлонист рассказал о своей реакции на отказ руководства сборной от выступления на Кубке мира в нейтральном статусе.

26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что россияне будут выступать на этапах Кубка мира и Кубка IBU в нейтральном статусе. Предполагалось, что спортсмены не смогут получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. После этого биатлонистов России (СБР) заявил об отказе от участия в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU.

2 марта IBU полностью отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

– Как узнал о том, что международный сезон для всей команды закончен досрочно?

– Сначала увидел в интернете. Через минут 10 написали в группу, почему мы не поедем. Я расстроился, что сезон закончился и мало биатлонных стартов осталось – Уфа и Тюмень. Хотелось бы больше побегать, но рад, что мы в принципе можем бегать. Есть еще лыжные марафоны, куда мы поедем после Тюмени. Поэтому не так сильно расстроился.

– Морально готов в следующем сезоне ездить по российским стартам?

– Конечно, не хотелось бы, чтобы в следующем сезоне нас заперли в стране и мы бегали . Потому что Кубок России – это не очень развитые старты. Тут нет цели. На Кубке мира есть Хрустальный глобус. Все за него борются, за очки.

А Хрустальный глобус Кубка России особо не ценится, потому что когда он проводится, то команда А и команда Б выступают на Кубке мира и Кубке IBU. Получается, что тут бегают не сильнейшие биатлонисты. Я смотрел, что здесь по 20-30 человек стартует. Когда я в юниорах бегал, у нас по 90 человек участвовало, в юношах – вообще за сотку. В мужиках – 30 человек! Это очень плохо.

Если в следующем году нас закроют, то не думаю, что будет намного больше. В Уфе 68 человек бежало с белорусами. Это вообще мало. Ты можешь даже не бежать, но в пасьют попадешь.

Если СБР или Минспорт ничего не изменят с Кубком России, то вряд ли кто-то будет бегать. Просто все начнут готовиться к [главным внутренним стартам]: «Ижевская винтовка», Уфа и основной чемпионат России. Больше, мне кажется, мало кто будет бегать по Кубкам России.

– Тебе из иностранцев кто-то писал после отстранения?

– Да, мы переписывались, когда нас закрыли полностью. Не тогда, когда СБР отказался ехать. Кстати, это для меня было непонятно. Сначала же нам разрешали ехать. Но мы сами отказались – что без флага, без гимна, что не хотим унижаться.

Какая разница? Вам унижаться? Вы все равно сидите в кабинетах, а мы бегаем. Что нам эти пять гонок, оставшихся в сезоне? Дайте побегать. Поэтому для меня было странно, что мы отказались.

Я общался с иностранцами. Они писали – понимаем, почему так, на вас зла не держим, ждем, когда вы приедете, – сказал Серохвостов.