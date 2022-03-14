«Спартак» проиграл «Краснодару» и недоволен судейством, «Зенит» теряет очки, победы «Барсы» и «Арсенала», ФХР просит поддержать армию России, фанаты оскорбляют Месси и другие новости утра

1. В чемпионате России «Краснодар» обыграл «Спартак» в гостях (2:1). По ходу матча отменили два гола красно-белых, что вызвало недовольство у Джикии и Каттани.

«Зенит» упустил победу над «Крыльями Советов» (1:1), пропустив на 91-й минуте. Из-за этого отрыв петербуржцев от «Динамо» сократился до 3 очков. У «Зенита» тоже есть претензии к судейству – клуб подаст жалобу в ЭСК РФС на неназначенный пенальти на Юри Алберто.

В других матчах дня в РПЛ голов не было – «Химки» сыграли вничью с «Сочи», «Урал» – с «Ахматом».

2. В чемпионате Англии «Челси» одолел «Ньюкасл» (1:0) благодаря голу Хавертца на 89-й минуте, «Арсенал» выиграл 5-й матч подряд, забив 2 гола «Лестеру». Остальные результаты тура – здесь.

3. В чемпионате Испании «Барселона» разгромила «Осасуну» (4:0), продлив беспроигрышную серию до 10 матчей. Другие результаты Ла Лиги – тут.

4. НХЛ. Три очка Тарасенко не спасли «Сент-Луис» в матче с «Виннипегом» (3:4 ОТ), Дадонов забил 12-й гол в сезоне. Другие результаты – здесь.

5. «ПСЖ» разгромил «Бордо» (3:0) в в 28-м туре Лиги 1. Месси опять не забил – безголевая серия длится уже 7 матчей. При этом Лео сильно не везет – он чаще всех в топ-5 лиг Европы бьет в каркас ворот в этом сезоне. Критика от фанатов тоже не помогает – его и Неймара оскорбляли и освистывали.

В других матчах тура «Монако» проиграл «Страсбуру», «Марсель» разгромил «Брест», «Лион» уступил «Ренну».

6. В Серии А «Интер» и «Торино» сыграли вничью, «Аталанта» и «Дженоа» не забили голов, «Наполи» победил «Верону». По итогам тура «Интер» отстал от «Милана» на 4 очка при игре в запасе, «Наполи» уступает лидеру 3 балла. А Кокорин пропустил 11-ю игру «Фиорентины» подряд.

7. НБА. 53 очка Дюрэнта помогли «Бруклину» обыграть «Нью-Йорк», «Финикс» победил «Лейкерс». Остальные результаты – здесь.

8. В чемпионате Германии «Дортмунд» победил «Арминию», «Байер» проиграл «Кельну». «РБ Лейпциг» разгромил «Гройтер» (6:1) – команда Тедеско не проигрывает 8 матчей подряд.

9. У «Челси» тем временем продолжаются сложности из-за санкций в отношении Романа Абрамовича. Hyundai приостановил сотрудничество с клубом. «Челси» попросил правительство Британии отменить запрет на трансферы и продление контрактов. Также «синие» хотят, чтобы правительство разрешило продажу билетов, но это вряд ли произойдет.

10. ФХР попросила клубы поддержать армию России. Акция является обязательной и подлежит отчетности, сообщил Станислав Гридасов.

11. Сборная США выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне, Финляндия – 2-я, Норвегия – 3-я. В смешанном командном спринте победили шведы Сундлинг и Халварссон.

12. Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Отепя, сборная Швеции – 2-я.

13. Трансферные новости. ЦСКА планирует продлить контракт с Акинфеевым по схеме «2+1». Крыховяк перейдет в АЕК из «Краснодара», хавбек будет играть в Греции до конца сезона.

Отец Месси связался с руководством «Барселоны» для обсуждения возвращения Лео из «ПСЖ». Холанд хочет играть в «Барсе» или «Реале», окружение советует ему перейти в «Ман Сити». «ПСЖ» не станет удерживать Неймара, если получит интересное предложение, но его зарплата отпугивает покупателей.

14. Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев сообщил о гибели брата во время спецоперации на Украине. Он служил по контракту.

15. «Барселона» разгромила «Реал» (5:0) и досрочно выиграла женскую Ла Лигу, победив во всех 24 матчах с общим счетом 136:6.

16. Непряева заработала свыше 119 тысяч швейцарских франков призовых за сезон, Большунов – более 74 тысяч.

17. «Ференцварош» Черчесова лидирует в чемпионате Венгрии с отрывом в 5 очков. Тренер выиграл 6 из 10 матчей.

18. IBU из-за санкций не может в полном объеме выплатить российским биатлонистам призовые за текущий сезон.

19. Швейцарский лыжник Илья Черноусов выложил фото с Путиным: «Zа спорт. Za мир!»

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