Серебряный призер Игр-2022 в Пекине Александра Трусова высказалась о выступлении на Олимпиаде.

На Олимпиаде она исполнила произвольную программу с пятью четверными прыжками. По сумме двух программ Трусова уступила соотечественнице Анне Щербаковой, которая откатала обе программы чисто. Александра в короткой упала с тройного акселя.

– Решение о пяти четверных конечно, принимала я, даже перед произвольной мне предлагали убрать сальхов, оставить четыре. Но никто особо со мной не спорил. Потому что бесполезно? Да, все знают.

Я шла к этому, хотела сделать именно на Олимпиаде, готовилась к этому.

– Тутберидзе была за то, чтобы вставлять тройной аксель в короткую программу?

– Ни за, ни против, они не говорили ничего, насчет него никто ничего не говорил.

– После произвольной программы ты очень эмоционально отреагировала на результат. Сейчас была бы такая же реакция?

– Да.

– Если бы была возможность заново откатать программы на Олимпиаде, ты бы что-то изменила?

– Я бы сделала все точно так же, – сказала Трусова.

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