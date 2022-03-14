«Барса» рассматривает Салаха как альтернативу Холанду. Каталонцы контактируют с игроком «Ливерпуля»

Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Барселоне».
Каталонцы хотят усилить нападение, и их приоритетной целью по-прежнему остается форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.
Однако на норвежца претендуют и другие топ-клубы, что осложняет задачу «блауграны».
Альтернативой Холанду «Барселона» видит Мохамеда Салаха из «Ливерпуля», утверждает As.
Несмотря на то, что египтянин не является классической девяткой, тренер «Барсы» Хави и руководство клуба ценят его за универсальность и считают, что он гарантирует 30 голов за сезон.
Кроме того, трансфер 29-летнего игрока обойдется дешевле, чем переход Холанда.
«Барселона» уже контактировала с представителями Салаха, и общение было позитивным. Сам Мохамед не против смены обстановки.
Стаститику Салаха можно изучить здесь.