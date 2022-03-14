«Барса» рассматривает Салаха как альтернативу Холанду. Каталонцы контактируют с игроком «Ливерпуля»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Мохамед Салах Эрлинг Холанд Футбол

Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Барселоне».

Каталонцы хотят усилить нападение, и их приоритетной целью по-прежнему остается форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

Однако на норвежца претендуют и другие топ-клубы, что осложняет задачу «блауграны».

Альтернативой Холанду «Барселона» видит Мохамеда Салаха из «Ливерпуля», утверждает As.

Несмотря на то, что египтянин не является классической девяткой, тренер «Барсы» Хави и руководство клуба ценят его за универсальность и считают, что он гарантирует 30 голов за сезон.

Кроме того, трансфер 29-летнего игрока обойдется дешевле, чем переход Холанда.

«Барселона» уже контактировала с представителями Салаха, и общение было позитивным. Сам Мохамед не против смены обстановки.

Стаститику Салаха можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные