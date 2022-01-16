Золото Валиевой и триумф России на ЧЕ по фигурке, супердебют Коутиньо огорчил «МЮ», «Сити» обыграл «Челси», секс-скандал с хоккеистом «Локомотива», Шевченко уволен и другие новости

1. Камила Валиева выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию. Весь пьедестал заняли россиянки – второе место у Анны Щербаковой, бронзу завоевала Александра Трусова. В танцах на льду победу одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В общей сложности у наших фигуристов девять медалей из 12, в том числе четыре золота.

2. Филиппе Коутиньо волшебно дебютировал за «Астон Виллу» – вышел на замену при счете 0:2 в игре с «МЮ» и помог своей команде вырвать ничью. «Юнайтед» продолжает штормить, Рангник приравнял этот результат к поражению. А Антони Марсьяль, похоже, за клуб больше не сыграет.

3. «Ман Сити», судя по всему, снял все вопросы о чемпионской гонке в АПЛ, обыграв «Челси» (1:0). Команда Гвардиолы выиграла 12-й матч подряд и оторвалась от «синих» на 13 очков. У «Челси» всего один удар в створ за игру – Пепа это обрадовало чуть ли не большей самой победы.

4. Гнусный скандал в КХЛ – игрок «Локомотива» Рид Буше признался, что в 2011 году изнасиловал 12-летнюю девочку (ему тогда было 17). Хоккеисту грозило от 25 лет до пожизненного, но накажут мягче. Клуб пока его не отстранил, КХЛ осуждает, но тоже никаких мер не приняла.

5. Андрей Шевченко официально уволен из «Дженоа». Чуть-чуть не дождался Миранчука, который в шаге от перехода из «Аталанты».

6. В Бундеслиге «Бавария» разгромила «Кельн» – Левандовски сделал хет-трик и довел число голов в чемпионате до 300. Всего у поляка уже 34 забитых мяча в этом сезоне. Мюллер отдал 150-й голевой пас – в топ-5 лиг Европы больше только у «короля ассистов» Лео Месси.

7. Матч Кубка Испании «Бетис» – «Севилья» был прерван из-за брошенной с трибуны в игрока гостей палки.

8. «ПСЖ» уверенно разобрался дома с «Брестом» (2:0). Серхио Рамос дебютировал на «Парк де Пренс» – спустя полгода после перехода.

9. «Ювентус» обыграл «Удинезе» (2:0) и продлил беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей.

10. Овечкин забил 755-й гол в НХЛ в игре с «Айлендерс» (2:0). В самой концовке форвард «Вашингтона» забросил в пустые ворота – в шестой раз в сезоне.

«Тампа» обыграла «Даллас» (3:1), у Кучерова очередные 2 очка, «Торонто» в результативном матче обыграл «Сент-Луис» (6:5), решающая шайба на счету Михеева. Все результаты дня – здесь.

11. Матч «Тоттенхэм» – «Арсенал» перенесен из-за ковида, травм и отъезда игроков гостей на Кубок Африки.

12. Состав российских фигуристов на Олимпиаду в Пекине станет известен в 20-х числах января.

13. Войнов, Гусев, Шипачев, Воронков и еще 34 хоккеиста попали в расширенный состав России по хоккею.

14. НБА. 32+12 от Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Майами», «Бостон» победил «Чикаго» и другие результаты.

Цитаты дня

Анчелотти после «Барсы»: «Реал» забивает больше всех, а они говорят, что мы играем на контратаках»

Ловрен – Джоковичу: «Не сдавайся, перетерпи эту маленькую пытку в XXI веке. Они проигрывают 0:2»

Слуцкая о небинарном фигуристе ЛеДюке: «Боюсь представить, что будет в мире и спорте через 10-20 лет с такой пропагандой. Вы в таком же ужасе, как и я?»

Роналду о Роналдо и Роналдиньо: «У меня больше индивидуальных призов, но они – чемпионы мира. Считаю их кумирами»

Хореограф группы Тутберидзе о российском пьедестале и серебре Щербаковой на Евро-2022: «Утритесь, мрази! Сволочи, хейтеры, эта девочка достойна!»

Мартин Брандл: «Маси начал колебаться под напором Хорнера – он пытался поступить правильно, а в итоге сам же нарушил правила ФИА»