Роналду о Роналдо и Роналдиньо: «У меня больше индивидуальных призов, но они – чемпионы мира. Считаю их кумирами»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Роналдиньо Роналдо Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о сравнениях с бразильцами Роналдо и Роналдиньо.

«Зависит от того, как выбирать [лучшего]. Но я не люблю сравнения.

Я бы сказал, что мы втроем оставили свое наследие, свою историю. Могу сказать, что выиграл больше индивидуальных призов, чем они, но им удалось стать чемпионами мира.

Я отношусь к ним с большой симпатией. Когда я рос, то смотрел на их игру. Не так важно, кто лучше. Я считаю каждого из них кумирами, они написали прекрасную историю в футболе», – сказал Роналду.

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