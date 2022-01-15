Роналду о Роналдо и Роналдиньо: «У меня больше индивидуальных призов, но они – чемпионы мира. Считаю их кумирами»

Нападающий высказался о сравнениях с бразильцами и .

«Зависит от того, как выбирать [лучшего]. Но я не люблю сравнения.

Я бы сказал, что мы втроем оставили свое наследие, свою историю. Могу сказать, что выиграл больше индивидуальных призов, чем они, но им удалось стать чемпионами мира.

Я отношусь к ним с большой симпатией. Когда я рос, то смотрел на их игру. Не так важно, кто лучше. Я считаю каждого из них кумирами, они написали прекрасную историю в футболе», – сказал Роналду.