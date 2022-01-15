Слуцкая о небинарном фигуристе ЛеДюке: «Боюсь представить, что будет в мире и спорте через 10-20 лет с такой пропагандой. Вы в таком же ужасе, как и я?»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала новость о том, что американец Тимоти ЛеДюк станет первым небинарным спортсменом на зимней Олимпиаде.

ЛеДюк, который не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу, выступает на соревнованиях в паре с Эшли Кэйн-Гриббл.

«То, что я не пойму никогда... Это рано или поздно должно было произойти в таких условиях продвижения новой этики в США.

Внимание! «На Олимпийские игры в Пекин впервые отправится спортсмен, который не причисляет себя ни к одному из существующих полов. Оказывается, это называется небинарный спортсмен. Американец Тимоти Ледюк, выступающий в паре с Эшли Кейн-Гриббл, объявил о том, что является небинарной персоной и попросил использовать местоимения они/их при обращении к нему».

Во время моей спортивной карьеры такое и представить невозможно было! Были мужские и женские виды спорта, сами спортсмены строго разделялись по двум полам. Не было и художественных гимнастов в женских костюмах...

Боюсь представить, что будет в мире и в спорте, в частности, через 10-20 лет с такой пропагандой... А что вы думаете об этом? Поддерживаете такую тенденцию? Или в таком же ужасе, как и я?» – написала Слуцкая в инстаграме.

Жулин о критике в адрес небинарного ЛеДюка: «Уже пожалел, что сказал это все, потому что придурков в мире много. А извиняться не собираюсь»

Американский фигурист Тимоти ЛеДюк станет первым небинарным спортсменом на зимней Олимпиаде