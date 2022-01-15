У Левандовского 34 гола в 27 матчах за «Баварию» в этом сезоне

Нападающий Роберт Левандовски сделал хет-трик в матче 19-го тура Бундеслиги между «Баварией» и (4:0, второй тайм).

33-летний форвард открыл счет на 9-й минуте после паса от , а на 62-й минуте ему ассистировал Лерой Сане. Свой третий мяч он забил на 74-й минуте.

На счету поляка 34 гола в 27 матчах за «Баварию» в этом сезоне. Он с отрывом лидирует в списке лучших бомбардиров Бундеслиги – на его счету 23 гола в 19 матчах турнира. Вторым идет форвард «Байера» Патрик Шик – у него 17 голов.

Полную статистику Левандовского можно изучить здесь.