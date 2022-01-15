Шевченко уволен из «Дженоа». У него одна победа в 11 матчах

«Дженоа» уволила с поста главного тренера.

«Клуб благодарит тренера и его штаб за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы», – говорится в сообщении генуэзцев.

При 45-летнем специалисте «Дженоа» выиграла всего одну игру из одиннадцати – команда победила «Салернитану» (1:0) в игре Кубка Италии.

Еще 7 матчей закончились поражениями, также было три ничьих.

идет на 19-м, предпоследнем, месте в чемпионате Италии.

Шевченко возглавил «Дженоа» 7 ноября 2021-го, до этого он 5 лет тренировал сборную Украины.