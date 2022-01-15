🔥«МЮ» упустил победу над «Астон Виллой», ведя 2:0. Коутиньо забил, выйдя на замену

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия Филиппе Коутиньо Бруну Фернандеш Джейкоб Рэмзи онлайны Футбол

В 22-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Ральфа Рангника вела по ходу игры со счетом 2:0 – Бруну Фернандеш открыл счет на 6-й минуте, а на 67-й минуте удвоил преимущество манкунианцев.

Однако «Вилла» спаслась благодаря вышедшему на замену новичку Филиппе Коутиньо. Дебютант бирмингемцев сначала поучаствовал в голевой атаке, которую завершил Джейкоб Рэмзи, а спустя несколько минут забил сам.

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
15 января, 20.30, «Вилла Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Бруну Фернандеш, 0:2 – 67 Бруну Фернандеш, 1:2 – 77 Рэмзи, 2:2 – 81 Коутиньо.
Астон ВиллаМартинес, Мингз, Конса (Хоз, 46), Динь, Сансон (Коутиньо, 68), Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Буэндиа, Ингз (Чуквуэмека, 76), Уоткинс.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес, Матич, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 89), Кавани, Гринвуд (Лингард, 89), Эланга (Санчо, 78).
Предупреждения:
Динь (27), Матич (31), Бруну Фернандеш (46).

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