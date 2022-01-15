🔥«МЮ» упустил победу над «Астон Виллой», ведя 2:0. Коутиньо забил, выйдя на замену

В 22-м туре АПЛ сыграл вничью с (2:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Ральфа Рангника вела по ходу игры со счетом 2:0 – Бруну Фернандеш открыл счет на 6-й минуте, а на 67-й минуте удвоил преимущество манкунианцев.

Однако «Вилла» спаслась благодаря вышедшему на замену новичку Филиппе Коутиньо. Дебютант бирмингемцев сначала поучаствовал в голевой атаке, которую завершил Джейкоб Рэмзи, а спустя несколько минут забил сам.

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