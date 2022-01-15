🔥«МЮ» упустил победу над «Астон Виллой», ведя 2:0. Коутиньо забил, выйдя на замену

В 22-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команда Ральфа Рангника вела по ходу игры со счетом 2:0 – Бруну Фернандеш открыл счет на 6-й минуте, а на 67-й минуте удвоил преимущество манкунианцев.
Однако «Вилла» спаслась благодаря вышедшему на замену новичку Филиппе Коутиньо. Дебютант бирмингемцев сначала поучаствовал в голевой атаке, которую завершил Джейкоб Рэмзи, а спустя несколько минут забил сам.
- Дата проведения
- 15 января, 20.30, «Вилла Парк»
- Голы:
- 0:1 – 6 Бруну Фернандеш, 0:2 – 67 Бруну Фернандеш, 1:2 – 77 Рэмзи, 2:2 – 81 Коутиньо.
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Астон Вилла –
Мартинес, Мингз, Конса (Хоз, 46), Динь, Сансон (Коутиньо, 68), Дуглас Луис, Рэмзи, Кэш, Буэндиа, Ингз (Чуквуэмека, 76), Уоткинс.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес, Матич, Фред, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 89), Кавани, Гринвуд (Лингард, 89), Эланга (Санчо, 78).
- Предупреждения:
- Динь (27), Матич (31), Бруну Фернандеш (46).