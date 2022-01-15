Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022. Синицина и Кацалапов, Степанова и Букин, Дэвис и Смолкин выступят с произвольными танцами

15 января в Таллине на чемпионате Европы по фигурному катанию будут разыграны медали в танцах на льду. После ритм-танца лидируют россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Таллин, Эстония
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 13.30 по московскому времени. Прямые трансляции – на Eurosport 2, Первом канале (с 17.00) и сайте 1tv.
Вторая разминка
9. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)
10. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
Третья разминка
11. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция)
12. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)
13. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 16:43
14. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
15. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)
Четвертая разминка
16. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)
17. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
18. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)
19. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 17:38
20. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 17:46
После ритм-танца
1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 87,89
2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 86,45
3. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 83,35
4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 79,97
5. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 77,99
6. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 75,83
7. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 74,45
8. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 73,32
9. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 70,47
10. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция) – 70,22
11. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 69,72
12. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 68,51
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине. Там выступят Валиева, Трусова, Щербакова, Мозалев, Синицина и Кацалапов