Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022. Синицина и Кацалапов, Степанова и Букин, Дэвис и Смолкин выступят с произвольными танцами

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15 января в Таллине на чемпионате Европы по фигурному катанию будут разыграны медали в танцах на льду. После ритм-танца лидируют россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Таллин, Эстония

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 13.30 по московскому времени. Прямые трансляции – на Eurosport 2, Первом канале (с 17.00) и сайте 1tv. 

Вторая разминка

9. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина)

10. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

Третья разминка

11. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция)

12. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша)

13. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 16:43

14. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) 

15. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) 

Четвертая разминка

16. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания)

17. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

18. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия)

19. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 17:38

20. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 17:46

После ритм-танца

1. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 87,89

2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 86,45

3. Шарлен ГиньярМарко Фабри (Италия) – 83,35

4. Лайла ФирЛьюис Гибсон (Великобритания) – 79,97

5. Оливия Смарт – Адрия Диас (Испания) – 77,99

6. Сара УртадоКирилл Халявин (Испания) – 75,83

7. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва) – 74,45

8. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 73,32

9. Наталья КалишекМаксим Сподырев (Польша) – 70,47

10. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция) – 70,22

11. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 69,72

12. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 68,51

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине. Там выступят Валиева, Трусова, Щербакова, Мозалев, Синицина и Кацалапов

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