Состав российских фигуристов на Олимпиаду в Пекине станет известен в 20-х числах января

Состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду-2022 будет определен в 20-х числах января на олимпийском собрании, которое пройдет в Москве.

Состав участников командного турнира станет известен в последний момент, непосредственно перед самими соревнованиями уже в Пекине. Об этом сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина, чьи слова передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Напомним, что разрешены две замены после коротких программ.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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