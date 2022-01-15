Форвард «Локомотива» Буше признался в изнасиловании 12-летней девочки. Инцидент произошел в 2011 году

Нападающий признал себя виновным в изнасиловании несовершеннолетней в 2011 году, сообщает MarkerZone.com со ссылкой на Detroit Free Press.

На тот момент девочке было 12, а игроку 17 лет. Он принимал участие в Программе развития сборной США по хоккею и проживал в семье девочки.

Как сообщает издание, Буше изначально было предъявлено обвинение в преступном сексуальном поведении первой степени, за которое предусмотрено наказание от 25 лет до пожизненного заключения. Но во время декабрьских слушаний судья «согласился позволить Буше подать заявление о переквалификации статьи на более мягкую и согласился приговорить его без предварительного тюремного заключения в соответствии с Законом HYTA». Согласно закону, дело не появится в открытом доступе, если Буше успешно отбудет испытательный срок.

По словам девушки, Буше дважды принуждал ее к оральному сексу. В первый раз он угрожал опубликовать видео с ее танцами, во второй – рассказать о первом инциденте.

Отмечается, что она была возмущена решением суда.

Издание сообщает, что Федерации хоккея США сообщили об инциденте в 2011 году. В результате организация просто переселила Буше в другое место.

Вынесение приговора по делу Буше назначено на 31 января.

В прошлом сезоне игрок выступал за «Авангард» и стал обладателем Кубка Гагарина.