«Марсьяль не хотел быть в составе, поэтому не поехал на игру с «Виллой». Рангник о форварде «МЮ»

Главный тренер объяснил отсутствие нападающего в заявке на матч против «Астон Виллы» (2:2).

«Он не хотел быть в составе. По этой причине он не отправился с нами на выезд», – заявил немецкий специалист.

Ранее сообщалось, что 26-летний француз может покинуть манкунианский клуб в январе.

В качестве претендентов на игрока назывались «Севилья», «Барселона» и «Ньюкасл».

В этом сезоне Марсьяль провел 7 матчей в чемпионате Англии и забил один гол. Его подробную статистику можно посмотреть здесь.

Футболист выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года.