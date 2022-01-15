«Марсьяль не хотел быть в составе, поэтому не поехал на игру с «Виллой». Рангник о форварде «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил отсутствие нападающего Антони Марсьяля в заявке на матч АПЛ против «Астон Виллы» (2:2).
«Он не хотел быть в составе. По этой причине он не отправился с нами на выезд», – заявил немецкий специалист.
Ранее сообщалось, что 26-летний француз может покинуть манкунианский клуб в январе.
В качестве претендентов на игрока назывались «Севилья», «Барселона» и «Ньюкасл».
В этом сезоне Марсьяль провел 7 матчей в чемпионате Англии и забил один гол. Его подробную статистику можно посмотреть здесь.
Футболист выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года.