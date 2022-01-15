Российские фигуристы завоевали 9 из 12 медалей на чемпионате Европы-2022 в эстонском Таллине.

Сборная взяла все четыре золотые медали, а также три серебряные награды и две бронзовые.

Победы одержали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Виктория Синицина – Никита Кацалапов.

Серебро у Анны Щербаковой, Евгении Тарасовой – Владимира Морозова, Александры Степановой и Ивана Букина.

Бронзу взяли Александра Трусова и Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

Кого из фигуристов ставить в олимпийский командник: Щербакова или Трусова, нужны ли замены в танцах и парах, как быть с Колядой?