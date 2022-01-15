Войнов, Гусев, Шипачев, Воронков и еще 34 хоккеиста – в расширенном составе России на ОИ-2022, Мичкова нет («СЭ»)

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Стали известны 36 хоккеистов, которые войдут в расширенный состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине.

По информации «Спорт-Экспресс», в списке тренера Алексея Жамнова 36 человек – 5 вратарей, 12 защитников и 19 нападающих.

17-летний форвард СКА и молодежной сборной России Матвей Мичков не вошел в расширенный состав.

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба – СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»);

Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба – «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба – «Металлург»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Даниил Пыленков (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба – «Авангард»).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все – СКА), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба – «Динамо» Москва), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба – «Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артур Каюмов («Локомотив»), Владимир Ткачев («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург»).

Сбор команды стартует 17 января, в этот день будет официально опубликован полный список. В окончательный состав попадут 25 хоккеистов.

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