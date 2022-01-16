Овечкин забил 755-й гол в НХЛ. До Ягра – 11 шайб

Нападающий забил гол в матче против (2:0) в рамках чемпионата .

Россиянин отправил шайбу в пустые ворота «островитян» за 10 секунд до конца третьего периода, прервав свою безголевую серию из четырех игр.

Таким образом, Овечкин забил 755-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Он идет на 4-м месте в списке лучших снайперов в истории лиги.

До занимающего третье место (766) осталось 11 шайб. Второе место занимает Горди Хоу (801), первое – Уэйн Гретцки (894).

Всего на счету 36-летнего Овечкина стало 53 (25+28) очка в 38 матчах текущего регулярного чемпионата.