Гвардиола о «Челси»: «У победителей ЛЧ за 180 минут против «Ман Сити» 1 удар в створ»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Ромелу Лукаку Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался после победы над «Челси» (1:0) в 22-м туре АПЛ.

«Мы создали достаточное количество моментов. За 180 минут против нас у победителей Лиги чемпионов был лишь один удар в створ – от Лукаку.

Мы заслужили победу. Мне нравится, когда футбол справедлив. Я был рад победе над «Арсеналом», но она была незаслуженной. Когда мы побеждаем заслуженно, ощущения еще лучше», – сказал тренер.

В первом круге АПЛ «Ман Сити» обыграл «Челси» с тем же счетом – 1:0. Тогда лондонцы не пробили в створ ни разу.

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