Гвардиола о «Челси»: «У победителей ЛЧ за 180 минут против «Ман Сити» 1 удар в створ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался после победы над «Челси» (1:0) в 22-м туре АПЛ.
«Мы создали достаточное количество моментов. За 180 минут против нас у победителей Лиги чемпионов был лишь один удар в створ – от Лукаку.
Мы заслужили победу. Мне нравится, когда футбол справедлив. Я был рад победе над «Арсеналом», но она была незаслуженной. Когда мы побеждаем заслуженно, ощущения еще лучше», – сказал тренер.
В первом круге АПЛ «Ман Сити» обыграл «Челси» с тем же счетом – 1:0. Тогда лондонцы не пробили в створ ни разу.