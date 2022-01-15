Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022. Валиева, Трусова, Щербакова, Хендрикс и Губанова выйдут на лед с произвольными программами

15 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине женщины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует россиянка Камила Валиева.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Таллин, Эстония

Женщины

Произвольная программа

Начало – 19.30 по московскому времени (15 января), прямая трансляция – сайт Первого канала, Eurosport 2, с 21.30 – Первый канал.

Первая разминка

1. Александра Головкина (Литва)

2. Лара Наки Гутманн (Италия)

3. Регина Шерманн (Венгрия)

4. Ясмине Ямада (Швейцария)

5. Александра Фейгин (Болгария)

6. Наташа Маккей (Великобритания)

Вторая разминка

7. Йозефин Тальегард (Швеция)

8. Нина Петрыкина (Эстония)

9. Йенни Сааринен (Финляндия)

10. Эва-Лотта Кийбус (Эстония)

11. Марина Пирреда (Италия)

12. Элишка Бржезинова (Чехия)

Третья разминка

13. Ольга Микутина (Австрия)

14. Николь Шотт (Германия)

15. Леа Серна (Франция)

16. Алексия Паганини (Швейцария)

17. Виктория Сафонова (Беларусь)

18. Екатерина Рябова (Азербайджан)

Четвертая разминка

19. Анастасия Губанова (Грузия)

20. Екатерина Куракова (Польша)

21. Анна Щербакова (Россия) – 22.55

22. Александра Трусова (Россия) – 23.00

23. Луна Хендрикс (Бельгия)

24. Камила Валиева (Россия) – 23.16

Положение после короткой программы

1. Камила Валиева (Россия) – 90,45

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 76,25

3. Александра Трусова (Россия) – 75,13

4. Анна Щербакова (Россия) – 69,05

5. Екатерина Куракова (Польша) – 67,47

6. Анастасия Губанова (Грузия) – 67,02

7. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 65,47

8. Виктория Сафонова (Беларусь) – 63,07

9. Алексия Паганини (Швейцария) – 62,32

10. Леа Серна (Франция) – 61,16

11. Николь Шотт (Германия) – 61,86

12. Ольга Микутина (Австрия) – 60,16

13. Элишка Бржезинова (Чехия) – 59,62

14. Марина Пирреда (Италия) – 59,53

15. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 59,16

16. Йенни Сааринен (Финляндия) – 58,93

17. Нина Петрыкина (Эстония) – 58,30

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине. Там выступят Валиева, Трусова, Щербакова, Мозалев, Синицина и Кацалапов