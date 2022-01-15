Камила Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию

Российская фигуристка впервые в карьере стала чемпионкой Европы.

Валиева выиграла турнир с результатом 259,06 балла, заняв первое место в короткой и произвольной программе.

В произвольной фигуристка исполнила три четверных прыжка, но упала с тройного акселя.

Первые три места на чемпионате Европы-2022 заняли россиянки. Второй стала , третьей – .

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