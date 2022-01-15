Камила Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию

Российская фигуристка Камила Валиева впервые в карьере стала чемпионкой Европы.
Валиева выиграла турнир с результатом 259,06 балла, заняв первое место в короткой и произвольной программе.
В произвольной фигуристка исполнила три четверных прыжка, но упала с тройного акселя.
Первые три места на чемпионате Европы-2022 заняли россиянки. Второй стала Анна Щербакова, третьей – Александра Трусова.
«Я уже катаюсь больше для себя». Валиева не улетела в космос – она там давно и, кажется, привыкает
Кого из фигуристов ставить в олимпийский командник: Щербакова или Трусова, нужны ли замены в танцах и парах, как быть с Колядой?